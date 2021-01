Empoli | L’Asl di Napoli mette in isolamento tre calciatori e l’allenatore Dionisi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Caos in casa Empoli prima della partita contro il Napoli. L’Asl ha fermato ben cinque membri del gruppo squadra. Trambusto in casa Empoli a poco più di un’ora dall’inizio delle partita di… L'articolo Empoli L’Asl di Napoli mette in isolamento tre calciatori e l’allenatore Dionisi proviene da MeteoWeek. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Caos in casaprima della partita contro ilha fermato ben cinque membri del gruppo squadra. Trambusto in casaa poco più di un’ora dall’inizio delle partita di… L'articolodiintreproviene da MeteoWeek.

