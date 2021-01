Due aquile di Bonelli morte folgorate in Sicilia

Leggi su corrierenazionale

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Due esemplari di aquila distudiati dal progetto Life ConRaSi per la tutela dei rapaci insono stati ritrovati senza vita Una giovanissima aquila distudiata dal progetto Life ConRaSi (per la tutela dei rapaci in) è stata ritrovata senza vita a Sommatino, in provincia di Caltanissetta. Il decesso dell’aquila è avvenuto per elettrocuzione, ed è da attribuire… L'articolo Corriere Nazionale.