Crisi di governo | non chiedetevi come va a finire | sarà ancora lunga

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)in un contrappasso (grande padre Dante), “l’uomo solo al comando” dei tempi che furono, colpisce al cuore il nuovo “uomo solo al comando”. Rovesciandogli oggi le accuse subite allora. Perché, alla fine, l’attesa conferenza stampa di Matteo Renzi, che in mezz’ora manda all’aria una giornata di mediazione, è tutta in una frase: “Il re è nudo. Conte ha creato un vulnus democratico”. Proprio così: non un semplice “ha governato male”, ma ha “violato le regole democratiche”. E, da che mondo è mondo, se uno viola i sacri principi, non solo non è degno di essere un premier, ma viene classificato alla voce “pericolo da combattere”. Se le parole hanno un senso, una volta si diceva che sonopietre, è un punto di non ritorno, perché la requisitoria, particolarmente severa riguarda questioni di fondo, che vanno ben oltre questa o quella rivendicazione ...