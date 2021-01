Coronavirus, crescono ancora i contagi: Sicilia e Calabria le regioni più in difficoltà (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La Sicilia con un totale di 111.555 casi di positivit al Covid, di cui 44.038 attuali e un incremento di 1.913 positivi. La Calabria con 27.453 positivi in totale, di cui 9.744 e un incremento di 249 ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Lacon un totale di 111.555 casi di positivit al Covid, di cui 44.038 attuali e un incremento di 1.913 positivi. Lacon 27.453 positivi in totale, di cui 9.744 e un incremento di 249 ...

giangio87 : RT @GazzettaDelSud: Coronavirus, crescono ancora i contagi: Sicilia e Calabria le regioni più in difficoltà - Carmela_oltre : RT @GazzettaDelSud: Coronavirus, crescono ancora i contagi: Sicilia e Calabria le regioni più in difficoltà - GazzettaDelSud : Coronavirus, crescono ancora i contagi: Sicilia e Calabria le regioni più in difficoltà - infoitinterno : Coronavirus in Calabria, scende sotto il 10% il tasso di positività ma crescono i casi attivi - ilquotidianoweb : Coronavirus in Calabria, scende sotto il 10% il tasso di positività in Calabria, ma il numero dei casi attivi conti… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus crescono Coronavirus, crescono ancora i contagi: Sicilia e Calabria le regioni più in difficoltà Gazzetta del Sud Coronavirus, crescono ancora i contagi: Sicilia e Calabria le regioni più in difficoltà

E' il numero di nuovi casi a spaventare e tra le Regioni d'Italia, nell'ultima settimana sono soprattutto Sicilia e Calabria a preoccupare ...

Coronavirus, il ministro Speranza: ''Epidemia in fase espansiva, 12 territori a rischio alto. No agli spostamenti tra Regioni anche in zona gialla''

ROMA. "Il Covid ha i mesi contati e con i vaccini sconfiggeremo questo virus. Ma non abbiamo ancora vinto e non dobbiamo sbagliare la lettura di questa fase decisiva". Così il ministro Roberto Speranz ...

E' il numero di nuovi casi a spaventare e tra le Regioni d'Italia, nell'ultima settimana sono soprattutto Sicilia e Calabria a preoccupare ...ROMA. "Il Covid ha i mesi contati e con i vaccini sconfiggeremo questo virus. Ma non abbiamo ancora vinto e non dobbiamo sbagliare la lettura di questa fase decisiva". Così il ministro Roberto Speranz ...