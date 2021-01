Cassano lancia bordate | nel mirino l’Inter e l’allenatore Conte

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Antonionon è mai banale, l’ex calciatore ha affrontato vari argomenti che riguardano il calcio italiano, in attesa della prossima giornata del campionato di Serie A che regala lo scontro scudetto tra Juventus e Inter. Il barese nella consueta diretta Twitch sulla Bobo Tv in compagnia Daniele Adani, Christian Vieri e Nicola Ventola hato un ultimatum al. “Se domenica perde con la Juve, esattamente come i bianconeri se avessero perso con il Milan, rischia clamorosamente di uscire dalla lotta Scudetto. Perché non sia mai che la Juve vince a Milano, i giochi sono finiti. Perché la Juve arriva, è lì. Poi c’è la Roma che ti passa, c’è l’Atalanta, che ha anche una partita da recuperare, il Milan va a Cagliari e può andare a +6. La Juve vincendo gli andrebbe due punti avanti. Se invece pareggiano, il Milan va a 43 e ...

