Cacciato dalla sorella, dorme all'aperto: la Comunità di Sant'Egidio e l'assessore Ambrosone gli tendono la mano

Benevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della Comunità di Sant'Egidio Benevento a firma di Celestino De Marco, Assunta Lupo e Nazzarena Boscia. "Ringraziamo l'assessore alle politiche Sociali Luigi Ambrosone per la sensibilità e la prontezza nell'intervenire per un caso di emergenza di un signore finito a dormire in strada in queste terribili giornate di freddo. Infatti, ieri sera, nel nostro periodico giro in città per portare il saluto alle persone e famiglie più fragili, ci veniva comunicato che nei pressi di Piazza Risorgimento era stato notato un uomo che si accingeva ad organizzarsi con un sacco a pelo per passare la notte sotto il porticato della scuola Mazzini. Ci siamo subito attivati per fornirgli assistenza con una bevanda calda e colloquiando con lui siamo venuti a ...

Ultime Notizie dalla rete : Cacciato dalla Vaccino Covid a Napoli, ecco chi è l'avvocato cacciato dalla fila: «Ma speravo... Il Mattino Bruce Willis è stato cacciato da una farmacia di Los Angeles perché non indossava la mascherina

Bruce Willis ha dato davvero un cattivo esempio a tutti i suoi fan: la star hollywoodiana, infatti, è entrato dentro a una farmacia di Los Angeles senza indossare la mascherina come previsto dalle nor ...

Bruce Willis senza mascherina cacciato da una farmacia si scusa per "l'errore di valutazione"

