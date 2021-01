Biathlon, Johannes Boe concede il bis nella sprint a Oberhof, Lukas Hofer 6° con l’amaro in bocca (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Johannes Bø concede il bis nella Rennsteig Arena di Obehof (Germania), sede della seconda tappa consecutiva sulle nevi tedesche della Coppa del Mondo di Biathlon 2020-2021. Il campione norvegese, infatti, ha fatto sua la sprint, replicando quanto visto nel penultimo round. Curioso sottolineare che, prima di questo double header tedesco, Bø non aveva mai vinto sui due poligoni in questa località. Il 27enne nativo di Stryn voleva lo zero al poligono e l’ha trovato, chiudendo l’opera anche con il miglior tempo sugli sci stretti. Pertanto per lui una conferma e una condotta di gara da campione. Alle sue spalle, altra prestazione estremamente solida dell’altro del Team Norge, ovvero Sturla Holm Laegreid (zero errori) a 12?4, a precedere il tedesco Arnd Peiffer a 27?9 con nessun errore. Davvero un peccato ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 gennaio 2021)Bøil bisRennsteig Arena di Obehof (Germania), sede della seconda tappa consecutiva sulle nevi tedesche della Coppa del Mondo di2020-2021. Il campione norvegese, infatti, ha fatto sua la, replicando quanto visto nel penultimo round. Curioso sottolineare che, prima di questo double header tedesco, Bø non aveva mai vinto sui due poligoni in questa località. Il 27enne nativo di Stryn voleva lo zero al poligono e l’ha trovato, chiudendo l’opera anche con il miglior tempo sugli sci stretti. Pertanto per lui una conferma e una condotta di gara da campione. Alle sue spalle, altra prestazione estremamente solida dell’altro del Team Norge, ovvero Sturla Holm Laegreid (zero errori) a 12?4, a precedere il tedesco Arnd Peiffer a 27?9 con nessun errore. Davvero un peccato ...

