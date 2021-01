Aumentano i casi Covid in carcere, l’allarme: “Situazione preoccupante, 51 positivi a Secondigliano” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Aumentano i contagiati dal Coronavirus nelle carceri d’Italia e c’è preoccupazione in Campania, dove i detenuti che hanno contratto il virus nei 16 istituti della Regione sono 51, tutti asintomatici, 47 dei quali sono reclusi nel carcere di Napoli-Secondigliano, 1 a Pozzuoli, 3 a Salerno. In aumento tra i detenuti i contagi da Covid 19 e il garante regionale Samuele Ciambriello lancia l’ennesimo allarme. “E’ chiaro che sia a Poggioreale che Secondigliano, dove sono stati somministrati migliaia di tamponi, siano risultati centinaia di contagi sia tra detenuti che tra gli agenti, che nella maggior parte dei casi sono stati asintomatici mi auguro che anche nelle altre carceri si proceda periodicamente, almeno ogni 20 giorni, ad uno screening per la ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –i contagiati dal Coronavirus nelle carceri d’Italia e c’è preoccupazione in Campania, dove i detenuti che hanno contratto il virus nei 16 istituti della Regione sono 51, tutti asintomatici, 47 dei quali sono reclusi neldi Napoli-, 1 a Pozzuoli, 3 a Salerno. In aumento tra i detenuti i contagi da19 e il garante regionale Samuele Ciambriello lancia l’ennesimo allarme. “E’ chiaro che sia a Poggioreale che, dove sono stati somministrati migliaia di tamponi, siano risultati centinaia di contagi sia tra detenuti che tra gli agenti, che nella maggior parte deisono stati asintomatici mi auguro che anche nelle altre carceri si proceda periodicamente, almeno ogni 20 giorni, ad uno screening per la ...

