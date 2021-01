Alimenti | insetti a tavola | primo ok Efsa cibi a base di ' verme giallo'

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos Salute) -passo verso l'uso degliin cucina nel Vecchio continente. E' stato appena pubblicato, infatti, ilparere favorevole dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare europea (), all'uso diessiccato (larva tenebrio molitoria, larva della farina) come novel food. La farina di questo insetto (o l'intera larva) potrà essere usata nella preparazione di biscotti, pasta, barrette. Si tratta del'sì' dei tecnici dell'agenzia sull'uso alimentare di un insetto dal 2018, quando la procedura di autorizzazione dei prodotti è stabilita a livello europeo. Ora potrà essere formulata, nei prossimi mesi, una proposta di autorizzazione da parte della Commissione Ue, mentre l'immissione sul mercato dovrà poi ...

Forse non tutti apprezzeranno la notizia, ma l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) ha dato l'ok al consumo di tarme della farina allevate ed essiccate.