Twitter oscura "Libero", Feltri: "Una banda di ignoranti, stupidità senza freni" (Di martedì 12 gennaio 2021) Brutto clima. Increscioso episodio. Twitter limita l'attività l'account del quotidiano Libero. "Noi siamo come Trump" commenta amaro all'Adnkronos il direttore editoriale Vittorio Feltri. La segnalazione suona così: "Attenzione: questo account è temporaneamente limitato": è l'alert che appare sul profilo ufficiale del quotidiano ospitato dal canale social. Poi la spiegazione, molto vaga: "L'avviso qui presente ti viene mostrato poiché l'account in questione ha eseguito delle attività sospette. Vuoi davvero proseguire?". "Attività sospette non meglio specificate. Brutti tempi per l'informazione che non si accoda al pensiero mainstream. Dove si arriverà di questo passo? Twitter censura "Libero" E così, dopo la mannaia sui social caduta su Trump, la censura si abbatte sul quotidiano diretto da Pietro ...

Le rassicurazioni del portavoce di Whatsapp non cancellano i dubbi degli utenti. E nemmeno quelli dei Garanti della privacy europei. L'authority dell'Irlanda, dove ha sede legale il gruppo che compren ...

Le rassicurazioni del portavoce di Whatsapp non cancellano i dubbi degli utenti. E nemmeno quelli dei Garanti della privacy europei. L'authority dell'Irlanda, dove ha sede legale il gruppo che compren ...