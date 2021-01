Roma, in 5 contro 1 lo accerchiano, lo picchiano e lo rapinano: arrestato 43enne straniero (Di martedì 12 gennaio 2021) L’uomo è stato accerchiato da 5 persone che volevano rapinarlo del cellulare e del portafogli subito dopo essere sceso dal mezzo pubblico in Piazza Flavio Biondo angolo Via degli Orti di Cesare. La vittima così ha cercato di opporre resistenza nei confronti del gruppo ma uno dei malviventi lo ha colpito con più pugni al volto. Fortuna ha voluto che nel frattempo sul posto sono giunte le pattuglie della Sezione Volanti, che hanno immediatamente bloccato H.S., cittadino bosniaco di 43 anni, evitando che potesse dileguarsi. Quest’ultimo gravato già da precedenti simili è stato arrestato per il reato di tentata rapina aggravata in concorso di persone rimaste ignote. Proseguono le indagini volte ad individuare i suoi complici. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 12 gennaio 2021) L’uomo è stato accerchiato da 5 persone che volevano rapinarlo del cellulare e del portafogli subito dopo essere sceso dal mezzo pubblico in Piazza Flavio Biondo angolo Via degli Orti di Cesare. La vittima così ha cercato di opporre resistenza nei confronti del gruppo ma uno dei malviventi lo ha colpito con più pugni al volto. Fortuna ha voluto che nel frattempo sul posto sono giunte le pattuglie della Sezione Volanti, che hanno immediatamente bloccato H.S., cittadino bosniaco di 43 anni, evitando che potesse dileguarsi. Quest’ultimo gravato già da precedenti simili è statoper il reato di tentata rapina aggravata in concorso di persone rimaste ignote. Proseguono le indagini volte ad individuare i suoi complici. su Il Corriere della Città.

repubblica : Svastiche e insulti antisemiti: su Zoom l'irruzione neofascista contro il libro sulla Shoah - beppe_grillo : L’8 novembre del 63 a.C., anno cruciale per la storia di Roma, Cicerone pronunciò in senato un severo discorso cont… - vladiluxuria : Marcia su #WashingtonDC come la marcia su Roma: contro la democrazia il peggior marciume della società aizzato dal… - CorriereCitta : Roma, in 5 contro 1 lo accerchiano, lo picchiano e lo rapinano: arrestato 43enne straniero - hailmary80 : Secondo me quella che va sempre ad urlare fuori contro Pier e Giulia è la regina di Roma. Alla sua età dovrebbe sol… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma contro Zaniolo 'torna' sui social in vista del derby: "Roma è As Roma" Sky Sport Sport, Cozzoli: "Nuovo contratto per evitare le sanzioni del Cio"

ROMA – “C’è la sbandierata scadenza del 27 gennaio e il paventato pericolo di un warning contro l’Italia sull’autonomia del Coni. La palla è al legislatore e al Governo, ma ci sarebbe anche una terza ...

Quante sono le persone vaccinate contro il Covid-19?

Il 2020 è stato un anno tragico segnato dalla pandemia da coronavirus. Il 2021, con l’arrivo del vaccino anti-Covid 19 ha dato una nuova speranza di poter sconfiggere definitivamente il virus. Dal 27 ...

ROMA – “C’è la sbandierata scadenza del 27 gennaio e il paventato pericolo di un warning contro l’Italia sull’autonomia del Coni. La palla è al legislatore e al Governo, ma ci sarebbe anche una terza ...Il 2020 è stato un anno tragico segnato dalla pandemia da coronavirus. Il 2021, con l’arrivo del vaccino anti-Covid 19 ha dato una nuova speranza di poter sconfiggere definitivamente il virus. Dal 27 ...