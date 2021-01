Qualificazioni Australian Open 2021 oggi | orari | tv | programma | streaming | italiani in campo 12 gennaio

Leggi su oasport

(Di martedì 12 gennaio 2021) Terza giornata diagli, già funestata da due forfait per positività al Covid-19, quelle dell’americano Denis Kudla e dell’argentino Francisco Cerundolo, ragion per cui in generale ci saranno due match in meno. Passando al capitolo italiano, tre le donne ancora in gara a Dubai, due gli uomini a Doha. Sara Errani sfida la spagnola Georgina Garcia Perez, da cui ha perso due anni fa a Riba-roja de Turia, ma in ben altro momento della carriera. Nessun precedente, invece, tra Elisabetta Cocciaretto e la belga Marie Benoit. Lontanissimo, invece, il successo di Giulia Gatto-Monticone nell’unica sfida con la russa Valeria Savinykh: si arriva addirittura al 2010, a Bari (ottavi di finale). Inmaschile, invece, dopo la bella rimonta con Mischa Zverev, a Gian Marco Moroni ...