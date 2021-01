Napoli, per Manolas è distrazione muscolare (Di martedì 12 gennaio 2021) Napoli - Accertamenti per Kostas Manolas : il giocatore, uscito domenica dopo un quarto d'ora nel match contro l' Udinese al Friuli, "si è sottoposto - comunica il Napoli - questa mattina ad esami ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 12 gennaio 2021)- Accertamenti per Kostas: il giocatore, uscito domenica dopo un quarto d'ora nel match contro l' Udinese al Friuli, "si è sottoposto - comunica il- questa mattina ad esami ...

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Il Napoli perde Manolas: a forte rischio per la Supercoppa Italiana ? - Corriere : Napoli, medici in fila per ore sotto la pioggia per le vaccinazioni: «Una vergogna» - marcoconterio : ???? Pol Lirola a un passo dall'addio alla #Fiorentina: intesa in vista con l'#OM per il prestito con diritto di risc… - Fracal971 : RT @mr9_88: Recuperato per Napoli Milan di ottobre via di marzio - Luna1992m : @___silky_ Per oggi più nulla (a meno che non arrivino aerei da Napoli ??) -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli per Vaccino Covid a Napoli, ecco chi è l'avvocato cacciato dalla fila: «Ma speravo... Il Mattino QUI NAPOLI - Distrazione muscolare di primo grado per Manolas: resta in dubbio per la Juve

Kostas Manolas, difensore del Napoli uscito domenica dopo un quarto d'ora nel match contro l'Udinese al Friuli, si è sottoposto questa mattina ad esami strumentali, presso la ...

L’asso Hakimi, LuLa in forma e... Ecco perché Conte può battere la Juve

L'intesa tra Lukaku e il Toro, la strepitosa condizione del marocchino e la ritrovata sicurezza di Skriniar sono i principali punti di forza per Conte. Ma adesso bisogna sfatare un tabù ...

Kostas Manolas, difensore del Napoli uscito domenica dopo un quarto d'ora nel match contro l'Udinese al Friuli, si è sottoposto questa mattina ad esami strumentali, presso la ...L'intesa tra Lukaku e il Toro, la strepitosa condizione del marocchino e la ritrovata sicurezza di Skriniar sono i principali punti di forza per Conte. Ma adesso bisogna sfatare un tabù ...