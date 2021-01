Giocatori italiani all’estero: Kean è una macchina da gol, prima gioia per Bertolacci (Di martedì 12 gennaio 2021) Le prestazioni dei calciatori italiani fuori confine nel weekend: Kean va in doppia cifra con il PSG, primo gol di Bertolacci dopo lo sbarco in Turchia Torna in campo la Ligue 1, con Moise Kean che continua da dove aveva lasciato: cioè far gol. Due reti in tre giorni per l’ex attaccante della Juventus, a segno sia contro il Saint-Etienne che nella sfida dell’ultimo weekend contro il Brest. Kean incassa la fiducia del nuovo allenatore Pochettino, con il il centro del classe 2000 che non basta nel giorno dell’Epifania per superare i ‘Verts’. Nell’occasione, il nazionale azzurro è stato imbeccato alla perfezione da Verratti. Riscatto dei campioni di Francia nel successivo match contro il Brest: Kean apre la goleada dei parigini, che si impongono 3-0 grazie anche alle reti di Icardi e ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Le prestazioni dei calciatorifuori confine nel weekend:va in doppia cifra con il PSG, primo gol didopo lo sbarco in Turchia Torna in campo la Ligue 1, con Moiseche continua da dove aveva lasciato: cioè far gol. Due reti in tre giorni per l’ex attaccante della Juventus, a segno sia contro il Saint-Etienne che nella sfida dell’ultimo weekend contro il Brest.incassa la fiducia del nuovo allenatore Pochettino, con il il centro del classe 2000 che non basta nel giorno dell’Epifania per superare i ‘Verts’. Nell’occasione, il nazionale azzurro è stato imbeccato alla perfezione da Verratti. Riscatto dei campioni di Francia nel successivo match contro il Brest:apre la goleada dei parigini, che si impongono 3-0 grazie anche alle reti di Icardi e ...

