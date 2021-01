Galli: “Sistema a fasce non è efficace”. Fontana: “Vicini a zona rossa” (Di martedì 12 gennaio 2021) Per Massimo Galli il Sistema a fasce non funziona, e lo ha ribadito diverse volte. Per l’esperto, in breve tempo saremo “punto e a capo”. “I dati indicano che siamo non dico daccapo, ma in una situazione non tranquilla, con la possibilità di ritrovarci settimana prossima di nuovo con gli ospedali in forte difficoltà. Non c’è certezza, ma per come si configura, la situazione ci dà elevate possibilità di essere messi male a breve”. Così si è espresso Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco e dell’università degli Studi di Milano, intervenuto ad Agorà su Rai3. Secondo l’esperto, è indispensabile, anche ai fini di “mettere al sicuro” la campagna vaccinale, imporre nuove restrizioni, perché “è chiaro che il Sistema policromatico utilizzato fino adesso ha funzionato in maniera molto ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 12 gennaio 2021) Per Massimoilnon funziona, e lo ha ribadito diverse volte. Per l’esperto, in breve tempo saremo “punto e a capo”. “I dati indicano che siamo non dico daccapo, ma in una situazione non tranquilla, con la possibilità di ritrovarci settimana prossima di nuovo con gli ospedali in forte difficoltà. Non c’è certezza, ma per come si configura, la situazione ci dà elevate possibilità di essere messi male a breve”. Così si è espresso Massimo, infettivologo dell’ospedale Sacco e dell’università degli Studi di Milano, intervenuto ad Agorà su Rai3. Secondo l’esperto, è indispensabile, anche ai fini di “mettere al sicuro” la campagna vaccinale, imporre nuove restrizioni, perché “è chiaro che ilpolicromatico utilizzato fino adesso ha funzionato in maniera molto ...

