Buco Ozono si è chiuso, dopo una stagione record (Di martedì 12 gennaio 2021) Alla fine di dicembre il Buco dell'Ozono dell'Antartide è tornato a chiudersi. Nel 2020 il Buco dell'Ozono era tornato d'attualità, in quanto aveva raggiunto una grandezza eccezionale, a causa di condizioni meteorologiche favorevoli alla distruzione dello strato d'Ozono. Quando si parla di Buco dell'Ozono si fa riferimento ad un assottigliamento ciclico dello strato d'Ozono in stratosfera, tra i 10 e i 50 chilometri d'altitudine. Tale strato costituisce un importantissimo schermo protettivo dai raggi solari più dannosi per la nostra pelle. Il Buco dell'Ozono è stato eccezionale nel 2020, ma ora si è richiuso. Il Buco dell'Ozono 2020 era cresciuto rapidamente da metà ...

