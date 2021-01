Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2021 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 gennaio 2021)11 GENNAIOORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRATERAMO E PRENESTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE IN VIA NOMENTANA TRA IL GRANDE RACCORDO E LA PROVINCIALE PALOMBARESE DIREZIONE COLLEVERDE MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DIVINO AMORE E FRATTOCCHIE NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA VIA PONTINA VECCHIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA LAURENTINA NELLE DUE ...