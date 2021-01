Scuola: Fontana, ‘questione grave, ci dispiace ma numeri Covid preoccupano’ (Di lunedì 11 gennaio 2021) Milano, 11 gen. (Adnkronos) – Quella della ripartenza della Scuola, “è la questione più grave dal punto di vista sociale, dovremmo concentrarci di più. Saremmo anche stati pronti da questo punto di vista”. Lo dice a SkyTg24 il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, spiegando che la regione aveva previsto corse aggiuntive e altri accorgimenti per aiutare la riapertura. “Purtroppo però l’improvviso peggioramento dei numeri ci ha costretto a cambiare opinione e ci dispiace, perché il lavoro era pronto”, ammette. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 11 gennaio 2021) Milano, 11 gen. (Adnkronos) – Quella della ripartenza della, “è la questione piùdal punto di vista sociale, dovremmo concentrarci di più. Saremmo anche stati pronti da questo punto di vista”. Lo dice a SkyTg24 il presidente della Regione Lombardia, Attilio, spiegando che la regione aveva previsto corse aggiuntive e altri accorgimenti per aiutare la riapertura. “Purtroppo però l’improvviso peggioramento deici ha costretto a cambiare opinione e ci, perché il lavoro era pronto”, ammette. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, torna a ribadire il rischio altissimo di un ingresso in zona rossa per i lombardi. "La scorsa settimana l'Rt si è improvvisamente innalzato a 1,24 ...

Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, torna a ribadire il rischio altissimo di un ingresso in zona rossa per i lombardi. "La scorsa settimana l'Rt si è improvvisamente innalzato a 1,24 ...