Rust Console Edition non arriverà su PS5 e Xbox Series X/S? Confermate le versioni PS4 e Xbox One (Di lunedì 11 gennaio 2021) Rust Console Edition non sembra in arrivo su PlayStation 5 o Xbox Series X, secondo la pagina delle valutazioni ESRB del gioco. La pagina dell'Entertainment Software Ratings Board, che ha recentemente assegnato a Rust una valutazione Mature 17+, rivela che il titolo di sopravvivenza verrà lanciato solo su PlayStation 4 e Xbox One. Non si sa se Rust Console Edition utilizzerà le funzionalità di retrocompatibilità su PS5 o Xbox Series X o se uno dei due porting sarà giocabile su questi sistemi con miglioramenti in-game. Per ora, è lecito ritenere che Rust Console Edition sarà disponibile ...

Rust arriva anche su console, seguendo la scia di Among Us

Rust arriva su console, il famosissimo videogioco survival sta per approdare anche nei salotti di tutto il mondo. Il videogioco è un medium parecchio complesso e le forze oscure e invisibili che vi so ...

