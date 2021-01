Roma, investe un 54enne con lo scooter: centauro e pedone in gravi condizioni (Di lunedì 11 gennaio 2021) Grave incidente oggi pomeriggio poco dopo le 18.00 a Largo Preneste a Roma. Il sinistro, verificatosi all’altezza di via di Acqua Bullicante, ha coinvolto un pedone che è stato centrato in pieno da uno scooter SH Honda. Incidente a Largo Preneste: due persone in codice rosso Due le persone trasportate in codice rosso in ospedale: si tratta dell’uomo (un 50enne, ndr) alla guida del motoveicolo e la persona investita, un 54enne che non sarebbe tuttavia in pericolo di vita. Sul posto, per accertare l’esatta dinamica dell’incidente, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del gruppo di competenza. Incidente a Largo Preneste: modifiche al percorso dei bus A causa del sinistro la linea 541 in partenza dal capolinea di piazza Malatesta prosegue su via Prenestina, largo Irpinia, via Dignano D’Istria ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 11 gennaio 2021) Grave incidente oggi pomeriggio poco dopo le 18.00 a Largo Preneste a. Il sinistro, verificatosi all’altezza di via di Acqua Bullicante, ha coinvolto unche è stato centrato in pieno da unoSH Honda. Incidente a Largo Preneste: due persone in codice rosso Due le persone trasportate in codice rosso in ospedale: si tratta dell’uomo (un 50enne, ndr) alla guida del motoveicolo e la persona investita, unche non sarebbe tuttavia in pericolo di vita. Sul posto, per accertare l’esatta dinamica dell’incidente, gli agenti della Polizia Locale diCapitale del gruppo di competenza. Incidente a Largo Preneste: modifiche al percorso dei bus A causa del sinistro la linea 541 in partenza dal capolinea di piazza Malatesta prosegue su via Prenestina, largo Irpinia, via Dignano D’Istria ...

CorriereCitta : Roma, investe un 54enne con lo scooter: centauro e pedone in gravi condizioni - Csm3812 : @mileymiky1 @roma_selvaggia Selvaggia investe in se stessa! - IvanCimmino : @RobionyF @FrancescoOrdine Be' e chiaro che chi investe in Italia tipo i proprietari di Roma fiorentina parma e mil… - Gallo9Modazza : RT @neroazzurro27: @fcin1908it Questo serve a chi non riesce a pensare con la propria testa e a capire che chi investe cifre come Zhang non… - neroazzurro27 : @fcin1908it Questo serve a chi non riesce a pensare con la propria testa e a capire che chi investe cifre come Zhan… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma investe Treno investe una persona sulla linea Roma – Formia: ritardi fino a due ore Fanpage.it Roma, investe un 54enne con lo scooter: centauro e pedone in gravi condizioni

Grave incidente oggi pomeriggio poco dopo le 18.00 a Largo Preneste a Roma. Il sinistro, verificatosi all’altezza di via di Acqua Bullicante, ha coinvolto un pedone che è stato centrato in pieno da un ...

Roma femminile, grave infortunio ai legamenti crociati

La Roma anche in questo 2021 sta proseguendo nel suo percorso di crescita, sia in campo che dal punto di vista societario.

Grave incidente oggi pomeriggio poco dopo le 18.00 a Largo Preneste a Roma. Il sinistro, verificatosi all’altezza di via di Acqua Bullicante, ha coinvolto un pedone che è stato centrato in pieno da un ...La Roma anche in questo 2021 sta proseguendo nel suo percorso di crescita, sia in campo che dal punto di vista societario.