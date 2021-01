Qualificazioni Australian Open 2021: esordio vincente per Cocciaretto e Gatto-Monticone, out Di Giuseppe (Di lunedì 11 gennaio 2021) Giornata positiva per i colori azzurri da Dubai, dove sono in corso le Qualificazioni femminili per gli Australian Open 2021. L’Italia ha infatti conquistato due vittorie a fronte di una sola sconfitta, portando a tre il numero di giocatrici al secondo turno dopo la vittoria di ieri di Errani. Vittoria in scioltezza per Elisabetta Cocciaretto, che liquida in due set la brasiliana Ce aggiudicandosi un match a senso unico. 6-3 6-1 il punteggio in favore dell’azzurra, che archivia la pratica in un’ora e un quarto. Bene anche Giulia Gatto-Monticone, che piega in due set la russa Ivakhnenko con un sonoro 6-2 6-3. Ottima prestazione della giocatrice azzurra, capace di ottenere il successo in appena 74 minuti. Al prossimo turno sfiderà Savinykh. Infine, sconfitta in tre set ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 gennaio 2021) Giornata positiva per i colori azzurri da Dubai, dove sono in corso lefemminili per gli. L’Italia ha infatti conquistato due vittorie a fronte di una sola sconfitta, portando a tre il numero di giocatrici al secondo turno dopo la vittoria di ieri di Errani. Vittoria in scioltezza per Elisabetta, che liquida in due set la brasiliana Ce aggiudicandosi un match a senso unico. 6-3 6-1 il punteggio in favore dell’azzurra, che archivia la pratica in un’ora e un quarto. Bene anche Giulia, che piega in due set la russa Ivakhnenko con un sonoro 6-2 6-3. Ottima prestazione della giocatrice azzurra, capace di ottenere il successo in appena 74 minuti. Al prossimo turno sfiderà Savinykh. Infine, sconfitta in tre set ...

