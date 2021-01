Pioli: “Domani tappa importante per Ibra, deve ritrovare minutaggio e ritmo” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato così a Rai Sport alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Torino: “Noi per mentalità e voglia di fare dobbiamo cercare di vincere ogni singola partita, siamo giovani e il club è prestigioso, il nostro obiettivo è passare il turno. Incontreremo un avversario determinato”. Situazione infortuni: “Oggi stanno tutti meglio ma non hanno lavorato con la squadra, la rifinitura di Domani sarà decisiva”. Su Ibra: “Per lui sarà una tappa importante, la cosa principale è aver superato il guaio muscolare. deve ritrovare ritmo e minutaggio in più, Domani lo troverà”. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 11 gennaio 2021) Stefano, tecnico del Milan, ha parlato così a Rai Sport alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Torino: “Noi per mentalità e voglia di fare dobbiamo cercare di vincere ogni singola partita, siamo giovani e il club è prestigioso, il nostro obiettivo è passare il turno. Incontreremo un avversario determinato”. Situazione infortuni: “Oggi stanno tutti meglio ma non hanno lavorato con la squadra, la rifinitura disarà decisiva”. Su: “Per lui sarà una, la cosa principale è aver superato il guaio muscolare.in più,lo troverà”. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

