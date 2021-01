Per un nuovo anno in jazz (Di lunedì 11 gennaio 2021) Le immagini del fotografo salernitano Francesco Truono punteggiano il calendario del Napoli jazz Club, disponibile in librerie ed edicole, il cui ricavato servirà a realizzare una piattaforma digitale che possa permettere attraverso un portale internet di trasmettere concerti in streaming, per promuovere la musica Di OLGA CHIEFFI ll linguaggio dell’interplay nel jazz può essere tradotto, in fotografia? La fotografia, come la musica e tutte le arti, ha in comune un “punctum” ( e qui i fotografi penseranno al libro di estetica “La Camera chiara” di Roland Barthes, ma il musicista ci vedrà il contrappunto o il latinista il verso oraziano. E’, infatti, noto che le diverse arti, siano esse musicali, letterarie o figurative, intersechino i loro linguaggi, andando a creare quell’ unica lingua in grado di trasmettere l’incanto, la meraviglia, ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 11 gennaio 2021) Le immagini del fotografo salernitano Francesco Truono punteggiano il calendario del NapoliClub, disponibile in librerie ed edicole, il cui ricavato servirà a realizzare una piattaforma digitale che possa permettere attraverso un portale internet di trasmettere concerti in streaming, per promuovere la musica Di OLGA CHIEFFI ll linguaggio dell’interplay nelpuò essere tradotto, in fotografia? La fotografia, come la musica e tutte le arti, ha in comune un “punctum” ( e qui i fotografi penseral libro di estetica “La Camera chiara” di Roland Barthes, ma il musicista ci vedrà il contrappunto o il latinista il verso oraziano. E’, infatti, noto che le diverse arti, siano esse musicali, letterarie o figurative, intersechino i loro linguaggi, andando a creare quell’ unica lingua in grado di trasmettere l’incanto, la meraviglia, ...

virginiaraggi : Il trasporto scolastico del Comune fa un salto in avanti molto importante con il nuovo bando per l’affidamento del… - gualtierieurope : L’importanza strategica del #RecoveryPlan per il nostro Paese: donne, giovani, Mezzogiorno. Un nuovo patto di legis… - beppe_grillo : Sin dall’antichità le mappe hanno dato un senso a ciò che ci circonda. Ma come disse una volta Einstein, “non puoi… - pagnutti_marco : RT @mgmaglie: Nuovo dpcm,voci dal Comitato della #psicodittaturasanitaria: proroga delle visite private per sole due persone,stretta sulla… - Blu_Keti : RT @_____harriet: Tommaso 'Chissà chi è il nuovo presidente d'America, è importante da sapere. Speriamo Biden...' Sì amore, con difficoltà,… -

Ultime Notizie dalla rete : Per nuovo Verso nuovo Dpcm: confermato coprifuoco alle 22, per i bar ipotesi divieto asporto dopo le 18. ... Il Sole 24 ORE Francesco Oppini e la sua vita post GF Vip (tra casa nuova, un figlio e il tifo per il suo BFF Tommaso Zorzi)

Sembra una vita fa quando twitter era letteralmente invaso da gif e meme sull'amicizia litigarella di Francesco Oppini e Tommaso Zorzi (e non sulle esternazioni bodyshaming di Antonella Elia nei confr ...

Un nuovo tentativo di sdoganare gli OGM

Il 13 gennaio il voto in Commissione Agricoltura della Camera Già lo scorso 28 dicembre, in sordina e con una seduta a ranghi ridotti per le festività, la Commissione Agricoltur ...

Sembra una vita fa quando twitter era letteralmente invaso da gif e meme sull'amicizia litigarella di Francesco Oppini e Tommaso Zorzi (e non sulle esternazioni bodyshaming di Antonella Elia nei confr ...Il 13 gennaio il voto in Commissione Agricoltura della Camera Già lo scorso 28 dicembre, in sordina e con una seduta a ranghi ridotti per le festività, la Commissione Agricoltur ...