Ordina cibo e bottiglie con consegna a domicilio ma non paga: denunciata truffatrice (Di lunedì 11 gennaio 2021) Cremona, 11 gennaio 2021 - Ordinava e si faceva consegnare merce da bar e ristoranti, sfruttando le restrizioni imposte dall'emergenza Covid, ma al momento di pagare spariva. I carabinieri di ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 11 gennaio 2021) Cremona, 11 gennaio 2021 -va e si facevare merce da bar e ristoranti, sfruttando le restrizioni imposte dall'emergenza Covid, ma al momento dire spariva. I carabinieri di ...

