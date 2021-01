Ma ancora credete a Libero? (Di lunedì 11 gennaio 2021) Lo fanno, lo fanno. E continuano a farlo, senza colpo ferire. Libero Quotidiano, come accade troppo spesso per una testata regolarmente registrata (come da prassi) presso un tribunale, continua a distinguersi per la quantità di bufale che diffonde attraverso la sua edizione online (e, a dire il vero, anche sul cartaceo non è che le cose vadano meglio). L’ultima notizia – una fake news – finita sotto la lente d’ingrandimento è quella in cui si sostiene: Arcuri smentisce Speranza sul numero di vaccini entro il mese di marzo. Tutto è frutto di informazioni parziali perché quanto dichiarato domenica dal commissario a Lucia Annunziata è esattamente la stessa cosa detta dal Ministro della Salute il 28 dicembre. LEGGI ANCHE > Il titolo sbagliato di Libero: non è vero che tutti i Paesi vaccinano, tranne l’Italia Questo è il titolo della notizia apparsa oggi ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Lo fanno, lo fanno. E continuano a farlo, senza colpo ferire.Quotidiano, come accade troppo spesso per una testata regolarmente registrata (come da prassi) presso un tribunale, continua a distinguersi per la quantità di bufale che diffonde attraverso la sua edizione online (e, a dire il vero, anche sul cartaceo non è che le cose vadano meglio). L’ultima notizia – una fake news – finita sotto la lente d’ingrandimento è quella in cui si sostiene: Arcuri smentisce Speranza sul numero di vaccini entro il mese di marzo. Tutto è frutto di informazioni parziali perché quanto dichiarato domenica dal commissario a Lucia Annunziata è esattamente la stessa cosa detta dal Ministro della Salute il 28 dicembre. LEGGI ANCHE > Il titolo sbagliato di: non è vero che tutti i Paesi vaccinano, tranne l’Italia Questo è il titolo della notizia apparsa oggi ...

Ultime Notizie dalla rete : ancora credete Crisi Juve: Bonucci si scusa, CR7 'credete in noi' Agenzia ANSA Zidarich, quella cantina scavata nella roccia carsica e il coraggio di credere nel Kamen

Il Carso è terra dura, spazzata dalla Bora e dal vento. Il Carso è terra di confine, dove ogni filo d’erba lotta per l’acqua, che sprofonda nelle viscere sotterranee fatte di roccia. Il Carso è la ter ...

Covid, l'Oms: "Nel 2021 il vaccino non garantirà l'immunità di gregge"

Per il Covid 19 siamo purtroppo ancora lontani dall' immunità di gregge che i programmi di vaccinazione non riusciranno a garantire ...

