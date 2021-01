L’eroina resta un problema grave, e lo Stato non ha ancora capito come affrontarlo (Di lunedì 11 gennaio 2021) «L’eroinomane puro non esiste più, oggi c’è il polidipendente che alL’eroina abbina la cocaina e altre sostanze. È la logica del doping: quando devo tirarmi su sniffo, se poi voglio rilassarmi mi inietto eroina. Così fanno molti giovani, anche nei licei». Pietro Farneti è l’amministratore delegato della Fondazione Eris, che per conto della Regione Lombardia gestisce diverse strutture di cura oltre a due sert che assistono 530 persone ogni mese. Al telefono con Linkiesta racconta: «Oggi L’eroina costa molto meno, soprattutto nelle grandi città. A Milano una dose la compri con meno di dieci euro. Drogarsi è più conveniente, ma il deterioramento fisico e psichico è più veloce». L’eroina è tornata, o meglio non se n’è mai andata. La docuserie di Netflix sulla storia di San Patrignano, la discussa comunità di recupero fondata da Vincenzo ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 11 gennaio 2021) «L’eroinomane puro non esiste più, oggi c’è il polidipendente che alabbina la cocaina e altre sostanze. È la logica del doping: quando devo tirarmi su sniffo, se poi voglio rilassarmi mi inietto eroina. Così fanno molti giovani, anche nei licei». Pietro Farneti è l’amministratore delegato della Fondazione Eris, che per conto della Regione Lombardia gestisce diverse strutture di cura oltre a due sert che assistono 530 persone ogni mese. Al telefono con Linkiesta racconta: «Oggicosta molto meno, soprattutto nelle grandi città. A Milano una dose la compri con meno di dieci euro. Drogarsi è più conveniente, ma il deterioramento fisico e psichico è più veloce».è tornata, o meglio non se n’è mai andata. La docuserie di Netflix sulla storia di San Patrignano, la discussa comunità di recupero fondata da Vincenzo ...

Stefanialove_of : Questo per dire che in paese dove anche l'eroina è tornata di moda, tra i giovanissimi, la preoccupazione infondata resta per i vaccini ?? -

Ultime Notizie dalla rete : L’eroina resta ACCADDE OGGI 11 GENNAIO - #ALMANACCO Molise Web