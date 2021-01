Fontana: “I parametri sono in peggioramento” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Attilio Fontana è preoccupato per l’attuale situazione: “Secondo i nuovi parametri introdotti dal governo ci stiamo sicuramente avvicinando alla zona rossa. Mi auguro che questi numeri si invertano” ha detto stamani il presidente della regione a Sky TG24, citando l’indice di contagiosità, l’Rt passato all’1,24 in Lombardia. “Stiamo peggiorando e la situazione va monitorata e tenuta sotto controllo. Spero che l’indice Rt, come i ricoveri in ospedale calino, ma questo è solo un auspicio, se non avverrà il rischio della zona rossa è più che concreto”. In particolare preoccupa il nuovo parametro anti contagio che scatterebbe per le regioni che superano la soglia dei 250 contagiati ogni 100mila abitanti che il governo vorrebbe introdurre dal 15 gennaio per definire le zone rosse. Per il governatore “il problema è che tutti questi ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 11 gennaio 2021) Attilioè preoccupato per l’attuale situazione: “Secondo i nuoviintrodotti dal governo ci stiamo sicuramente avvicinando alla zona rossa. Mi auguro che questi numeri si invertano” ha detto stamani il presidente della regione a Sky TG24, citando l’indice di contagiosità, l’Rt passato all’1,24 in Lombardia. “Stiamo peggiorando e la situazione va monitorata e tenuta sotto controllo. Spero che l’indice Rt, come i ricoveri in ospedale calino, ma questo è solo un auspicio, se non avverrà il rischio della zona rossa è più che concreto”. In particolare preoccupa il nuovo parametro anti contagio che scatterebbe per le regioni che superano la soglia dei 250 contagiati ogni 100mila abitanti che il governo vorrebbe introdurre dal 15 gennaio per definire le zone rosse. Per il governatore “il problema è che tutti questi ...

