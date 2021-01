Fipe: Bar e ristoranti non ce la fanno più, servono 5 mld di nuovi ristori (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos/Labitalia) - nuovi ristori per 5 miliardi di euro, raddoppiati rispetto a quelli erogati nel 2020. Insieme a misure per gli affitti e al prolungamento della cassa integrazione. Sono le richieste che arrivano da bar e ristoranti, che dicono basta alle indiscrezioni sulla stampa sulle prossime restrizioni per contrastare la pandemia. "Io credo che il governo -spiega ad Adnkronos/Labitalia Roberto Calugi, direttore generale di Fipe Confcommercio, l'organizzazione di categoria di bar, ristoranti e locali d'intrattenimento- farebbe bene a iniziare la settimana controllando il territorio invece di massacrare un settore che invece è già di suo massacrato. E' il caso di dire 'Basta', la misura è colma. Se il governo vuole vedere centinaia di migliaia di persone che vengono in piazza a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos/Labitalia) -per 5 miliardi di euro, raddoppiati rispetto a quelli erogati nel 2020. Insieme a misure per gli affitti e al prolungamento della cassa integrazione. Sono le richieste che arrivano da bar e, che dicono basta alle indiscrezioni sulla stampa sulle prossime restrizioni per contrastare la pandemia. "Io credo che il governo -spiega ad Adnkronos/Labitalia Roberto Calugi, direttore generale diConfcommercio, l'organizzazione di categoria di bar,e locali d'intrattenimento- farebbe bene a iniziare la settimana controllando il territorio invece di massacrare un settore che invece è già di suo massacrato. E' il caso di dire 'Basta', la misura è colma. Se il governo vuole vedere centinaia di migliaia di persone che vengono in piazza a ...

PolicyMaker_mag : I #ristoratori chiedono al governo di essere inclusi nel capitolo dedicato a #turismo e #cultura: “La #ristorazione… - doll__parts__ : RT @RadioRadioWeb: Per molte attività commerciali come bar, ristoranti, cinema, teatri, l'incubo della crisi economica è sempre più una rea… - PolicyMaker_mag : I #ristoratori chiedono al governo di essere inclusi nel capitolo dedicato a #turismo e #cultura: “La #ristorazione… - LuigiF97101292 : RT @RadioRadioWeb: Per molte attività commerciali come bar, ristoranti, cinema, teatri, l'incubo della crisi economica è sempre più una rea… - mele_nando : Al via i saldi a Milano ma sottotono: «Bar e ristoranti senza certezze» #saldi #fipe #bar #ristoranti #negozi #commercio #nandomele -