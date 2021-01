Export, SACE sigla protocollo d’Intesa con Confcooperative (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) – Supportare l’internazionalizzazione e lo sviluppo delle cooperative associate. Questo l’obiettivo del protocollo d’Intesa siglato daSACE e Confcooperative. Tra gli strumenti oggetto dell’intesa, – spiega SACE in una nota – i principali servizi offerti da SACE a misura delle imprese associate a Confcooperative, quali la valutazione dei clienti esteri, l’assicurazione del credito a breve termine, lo sconto di fatture e cambiali, i servizi di recupero e ristrutturazione crediti. Ciascun prodotto verrà messo a disposizione delle cooperative a condizioni riservate, tenendo conto della dimensione, della propensione all’Export e della tipologia di clienti di ciascuna. “La contrazione dei consumi e della domanda interna spinge ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) – Supportare l’internazionalizzazione e lo sviluppo delle cooperative associate. Questo l’obiettivo delto da. Tra gli strumenti oggetto dell’intesa, – spiegain una nota – i principali servizi offerti daa misura delle imprese associate a, quali la valutazione dei clienti esteri, l’assicurazione del credito a breve termine, lo sconto di fatture e cambiali, i servizi di recupero e ristrutturazione crediti. Ciascun prodotto verrà messo a disposizione delle cooperative a condizioni riservate, tenendo conto della dimensione, della propensione all’e della tipologia di clienti di ciascuna. “La contrazione dei consumi e della domanda interna spinge ...

Confcooperativ1 : RT @SACEgroup: ??? Grazie all'accordo con @Confcooperativ1 aiuteremo le aziende cooperative ad approcciare i mercati esteri in un momento co… - Confcoop_ER : RT @ItaCooperativa: #Export grazie a protocollo @confcooperativ1 @SACEgroup, servizi su misura per le #cooperative - ItaCooperativa : RT @SACEgroup: ??? Grazie all'accordo con @Confcooperativ1 aiuteremo le aziende cooperative ad approcciare i mercati esteri in un momento co… - SACEgroup : ??? Grazie all'accordo con @Confcooperativ1 aiuteremo le aziende cooperative ad approcciare i mercati esteri in un m… - ItaCooperativa : RT @Confcooperativ1: Con @SACEgroup per spingere l'export delle cooperative -

Ultime Notizie dalla rete : Export SACE Export, SACE sigla protocollo d'Intesa con Confcooperative Teleborsa Export, SACE sigla protocollo d'Intesa con Confcooperative

(Teleborsa) - Supportare l'internazionalizzazione e lo sviluppo delle cooperative associate. Questo l'obiettivo del Protocollo d'Intesa siglato daSace e Confcooperative. Tra gli strumenti ...

Sace-Confcooperative, accordo per sostenere le coop

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Sace e Confcooperative supporteranno insieme l'internazionalizzazione e lo sviluppo delle cooperative grazie a un nuovo protocollo di intesa. Al centro dell'accordo ci sono i p ...

(Teleborsa) - Supportare l'internazionalizzazione e lo sviluppo delle cooperative associate. Questo l'obiettivo del Protocollo d'Intesa siglato daSace e Confcooperative. Tra gli strumenti ...(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Sace e Confcooperative supporteranno insieme l'internazionalizzazione e lo sviluppo delle cooperative grazie a un nuovo protocollo di intesa. Al centro dell'accordo ci sono i p ...