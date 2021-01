Corbo: Chi ha spinto De Laurentiis a sbagliare, dall’esonero di Ancelotti alla rottura con Milik? (Di lunedì 11 gennaio 2021) La vittoria di ieri sull’Udinese salva la vita al Napoli “ma non dà la diagnosi” della malattia. Lo scrive Antonio Corbo su Repubblica Napoli. “Di che soffre questo Napoli lento, confuso, esangue? Di che si lamenta Gattuso quando allude alla squadra? Di che ha bisogno un allenatore che deluso mette Napoli alla pari di Roma come città difficile nel calcio, lui che ha giocato e allenato tra gli umori volatili di Milano?”. Quando parla di giovani che devono smanettare meno, scrive Corbo, “non si sa con chi ce l’abbia”. E anche quando accusa i siti, “attribuisce ai social un peso eccessivo” perché a Napoli non accade nulla di diverso da quanto accade altrove. Corbo cerca di interpretare le parole del tecnico. Le vede come indice della sua solitudine. “La prima interpretazione può essere questa: la ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 gennaio 2021) La vittoria di ieri sull’Udinese salva la vita al Napoli “ma non dà la diagnosi” della malattia. Lo scrive Antoniosu Repubblica Napoli. “Di che soffre questo Napoli lento, confuso, esangue? Di che si lamenta Gattuso quando alludesquadra? Di che ha bisogno un allenatore che deluso mette Napolipari di Roma come città difficile nel calcio, lui che ha giocato e allenato tra gli umori volatili di Milano?”. Quando parla di giovani che devono smanettare meno, scrive, “non si sa con chi ce l’abbia”. E anche quando accusa i siti, “attribuisce ai social un peso eccessivo” perché a Napoli non accade nulla di diverso da quanto accade altrove.cerca di interpretare le parole del tecnico. Le vede come indice della sua solitudine. “La prima interpretazione può essere questa: la ...

L'allarmante solitudine di Gattuso

La decima vittoria è la più preziosa. Ma anche la più complessa. Ingiusta, come ingiusta fu la sconfitta con lo Spezia. Indecifrabile, perché è impossibile leggervi dentro. Dà l’idea di un farmaco che ...

La decima vittoria è la più preziosa. Ma anche la più complessa. Ingiusta, come ingiusta fu la sconfitta con lo Spezia. Indecifrabile, perché è impossibile leggervi dentro. Dà l'idea di un farmaco che ...