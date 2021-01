Bonus mobilità, dal 14 gennaio è possibile chiedere ancora i rimborsi (Di lunedì 11 gennaio 2021) Si riapre la finestra per richiedere i rimborsi per il Bonus mobilità. Dalle ore 9 del 14 gennaio e fino al 15 febbraio, sarà possibile chiedere il rimborso per gli acquisti che rientrano nel Bonus bici e monopattino previsti dal Programma sperimentale Buono mobilità, con riferimento alle spese effettuate tra il 4 maggio e il 2 novembre 2020. La procedura è ripartita dopo che sono stati contabilizzati i fondi necessari per soddisfare tutte le richieste di rimborso, secondo quanto segnalato dal ministero dell’Ambiente. Possono fare richiesta tutti coloro che non hanno ancora ottenuto il rimborso, anche chi non si è pre-registrato. Bonus mobilità, cos’è Ricordiamo che il ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 11 gennaio 2021) Si riapre la finestra per riper il. Dalle ore 9 del 14e fino al 15 febbraio, saràil rimborso per gli acquisti che rientrano nelbici e monopattino previsti dal Programma sperimentale Buono, con riferimento alle spese effettuate tra il 4 maggio e il 2 novembre 2020. La procedura è ripartita dopo che sono stati contabilizzati i fondi necessari per soddisfare tutte le richieste di rimborso, secondo quanto segnalato dal ministero dell’Ambiente. Possono fare richiesta tutti coloro che non hannoottenuto il rimborso, anche chi non si è pre-registrato., cos’è Ricordiamo che il ...

Notiziedi_it : Bonus mobilità, nuova finestra per chiedere rimborsi - Agenzia_Dire : Il ministero dell’Ambiente segnala che sono stati contabilizzati i fondi necessari per poter soddisfare tutte le ri… - Notiziedi_it : Bonus Mobilità, dal 14 gennaio nuova finestra per i rimborsi - DueruoteIT : Bonus mobilità: dal 14 gennaio una nuova finestra per i rimborsi - Dueruote - fisco24_info : Bonus mobilità, nuova finestra per chiedere rimborsi : -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus mobilità Bonus mobilità 2020: requisiti, come utilizzarlo e modalità di rimborso LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi