Basket: Olimpia Milano bloccata dalla neve in Spagna (Di lunedì 11 gennaio 2021) bloccata in Spagna dopo la partita di Eurolega contro il Real dalla tempesta di neve che si è abbattuta sulla penisola iberica, l'Olimpia Milano ha raggiunto Valencia in treno ieri notte per essere ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 11 gennaio 2021)indopo la partita di Eurolega contro il Realtempesta diche si è abbattuta sulla penisola iberica, l'ha raggiunto Valencia in treno ieri notte per essere ...

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Olimpia Milano bloccata in Spagna: ritorno in Italia con il charter del Valencia? - Gazzetta_it : #Olimpia Milano bloccata in Spagna: ritorno in Italia con il charter del Valencia? - infoitsport : Cremona-Olimpia Milano: data, orario, tv e diretta streaming basket Serie A1 2020/2021 - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Gerarchie, telepatie e... sedie vuote: così l’ #Eurolega di #Milano ha cambiato musica - Gazzetta_it : Gerarchie, telepatie e... sedie vuote: così l’ #Eurolega di #Milano ha cambiato musica -