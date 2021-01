Udinese, squadra in ritiro in vista della Sampdoria: ultima spiaggia per Gotti (Di domenica 10 gennaio 2021) Arriva la decisione della società bianconera in vista della sfida contro la Sampdoria: Udinese in ritiro da questo martedì L’Udinese cade in casa contro il Napoli. Ai bianconeri la vittoria in campionato manca dallo scorso 12 dicembre, dove gli uomini di Luca Gotti riuscirono a strappare 3 punti pesanti sul campo del Torino. Una crisi di risultati che ha portato la società friulana a optare per un ritiro a tempo indeterminato, a partire da martedì, per cercare di ottenere una reazione già contro la Sampdoria nell’anticipo di sabato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Arriva la decisionesocietà bianconera insfida contro lainda questo martedì L’cade in casa contro il Napoli. Ai bianconeri la vittoria in campionato manca dallo scorso 12 dicembre, dove gli uomini di Lucariuscirono a strappare 3 punti pesanti sul campo del Torino. Una crisi di risultati che ha portato la società friulana a optare per una tempo indeterminato, a partire da martedì, per cercare di ottenere una reazione già contro lanell’anticipo di sabato. Leggi su Calcionews24.com

