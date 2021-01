Traffico Roma del 10-01-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 10 gennaio 2021) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati in studio Massimo Vischiscorrevole addirittura scherzo questa mattina sulle strade della capitare spostamenti ridotti Sicuramente nel rispetto delle regole della zona arancione ma da domani torna alla divisione dell’Italia in fasce di rischio e la regione Lazio per sera in zona gialla rafforzata con divieto di spostamento tra regioni se non motivi sul tipica di averti bar-ristorante fino alle 18 dopo solo asporto e consegna a domicilio resta il divieto di uscita notturna dalle 22 alle 5 agli autotrasportatori ricordiamo che anche per oggi non c’è nessuna limitazione per i mezzi pesanti che possono quindi transitare regolarmente sull’intera rete stradale italiana per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione ...