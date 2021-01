Toninelli contro Salvini, 42 "non ricordo" e poi :"La scelta di far sbarcare i migranti è esclusiva competenza del ministro dell'Interno," (Di domenica 10 gennaio 2021) Depositato il verbale con la deposizione dell'ex ministro dei Trasporti al processo Gregoretti che ora verrà acquisito a quello Open Arms: "Il governo non trattò mai l'argomento. Una cosa è il dibattito politico, un'altra il contesto giuridico" Leggi su repubblica (Di domenica 10 gennaio 2021) Depositato il verbale con la deposizione'exdei Trasporti al processo Gregoretti che ora verrà acquisito a quello Open Arms: "Il governo non trattò mai l'argomento. Una cosa è il dibattito politico, un'altra il contesto giuridico"

StraNotizie : Toninelli contro Salvini, 42 'non ricordo' e poi :'La scelta di far sbarcare i migranti è esclusiva competenza del… - cronaca_news : Toninelli contro Salvini, 42 'non ricordo' e poi :'La scelta di far sbarcare i migranti è esclusiva competenza del… - andread1971 : @Miti_Vigliero @jacopo_iacoboni toninelli non ricorda di aver mesdo firme su decreti vari figuriamoci tutte le cazz… - _Balz_ : @DaniloToninelli Toninelli contro le fake news. Che tempolinea pazzesco - Predicatore2 : @DaniloToninelli MAKE AMERICA GREAT AGAIN .. . .. . viva la libertà . ..sai caro #Toninelli .. ..c'era una volta il… -