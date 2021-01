Ternana-Monopoli LIVE | la cronaca in diretta dal “Liberati”

(Di domenica 10 gennaio 2021)in campo al “” per la 18a giornata del campionato di Serie C girone C. La capolista riceve in casa i Gabbiani del, intenzionati a riscattarsi dopo lo scivolone interno contro il Potenza, nell’ultima del 2020. Il tabellino diIn attesa delle formazioni ufficiali. Dove vedereè trasmessa indalla piattaforma Eleven Sports, a fronte dell’acquisto di un abbonamento. Gratuitamente, invece, è possibile seguire il match su Cusanoitaliatv.it, sia online che sul canale 264 del digitale terrestre. Autore: Adriano Fiorini Articolo precedente Seguici su: Pagina Facebook Il calcio di ...

footballdata_fi : ??@LegaProOfficial - 18° giornata ??domenica 10 gennaio 2021 ??ore 17.30 ???'Liberati' - #Terni ??@ElevenSportsIT ??… - TernanaNews : RT @TernanaNews: Verso Ternana-Monopoli, ecco i convocati da Giuseppe Scienza - FOTO - TernanaNews : RT @TernanaNews: Verso Ternana-Monopoli: ecco i 24 convocati da Cristiano Lucarelli - TernanaNews : RassegnaStampa - Messaggero - Ternana-Monopoli, le probabili formazioni - TernanaNews : Ternana-Monopoli, le probabili formazioni, orario d’inizio e dove vederla -

Ultime Notizie dalla rete : Ternana Monopoli

Diretta Ternana Monopoli. Streaming video e tv del match valevole per la diciottesima giornata d'andata del campionato di Serie C ...Ternana-Monopoli in diretta questo pomerigio dalle 17.30 dal "Liberati" per la 18a giornata del campionato di Serie C girone C.