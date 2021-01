Skyrim in co-op locale splitscreen? Un sogno che si avvera, grazie ad una nuova mod per PC (Di domenica 10 gennaio 2021) Nucleus co-op è una speciale mod che trasforma i giochi PC in titoli multiplayer locale con splitscreen. Quella stessa mod, da oggi, è compatibile con Skyrim Together, una famosa mod per introdurre la cooperativa nell'open world di Bethesda. Con l'introduzione di Skyrim nella libreria Nucleus, ora è finalmente possibile giocare in due sullo stesso computer e con schermo condiviso. Sul subreddit ufficiale è possibile leggere tutte le istruzioni necessarie per far partire la mod in questione e state tranquilli, è tutto molto semplice. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 10 gennaio 2021) Nucleus co-op è una speciale mod che trasforma i giochi PC in titoli multiplayercon. Quella stessa mod, da oggi, è compatibile conTogether, una famosa mod per introdurre la cooperativa nell'open world di Bethesda. Con l'introduzione dinella libreria Nucleus, ora è finalmente possibile giocare in due sullo stesso computer e con schermo condiviso. Sul subreddit ufficiale è possibile leggere tutte le istruzioni necessarie per far partire la mod in questione e state tranquilli, è tutto molto semplice. Leggi altro...

Eurogamer_it : #Skyrim in co-op locale splitscreen? Un sogno che si avvera, grazie ad una nuova mod per PC. - infoitscienza : Skyrim è ora giocabile in co-op locale grazie a queste mod - Asgard_Hydra : Skyrim è ora giocabile in co-op locale grazie a queste mod - GamingToday4 : Skyrim è ora giocabile in co-op locale grazie a queste mod -

Ultime Notizie dalla rete : Skyrim locale Skyrim può essere ora giocato in cooperativa locale… grazie a una mod! Gametimers Skyrim in cooperativa offline? Bastano un paio di mod per giocarlo a schermo condiviso

Il grande lavoro svolto dai modder di Skyrim consente ai fan del kolossal GDR Bethesda di giocarlo su PC in cooperativa locale tramite schermo condiviso ...

Skyrim è ora giocabile in co-op locale grazie a queste mod

Skyrim, il quinto capitolo di The Elder Scrolls, è ora giocabile in co-op locale grazie a una serie di mod: ecco tutti i dettagli.. Skyrim dopo più di nove anni è ancora uno dei giochi preferiti e ...

Il grande lavoro svolto dai modder di Skyrim consente ai fan del kolossal GDR Bethesda di giocarlo su PC in cooperativa locale tramite schermo condiviso ...Skyrim, il quinto capitolo di The Elder Scrolls, è ora giocabile in co-op locale grazie a una serie di mod: ecco tutti i dettagli.. Skyrim dopo più di nove anni è ancora uno dei giochi preferiti e ...