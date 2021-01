Serie A, Juventus-Sassuolo 3-1: i bianconeri tornano al quarto posto (Di domenica 10 gennaio 2021) Nel posticipo di Serie A, la Juve soffre ma batte 3-1 il Sassuolo e torna al quarto posto. Nel primo tempo si fanno male McKennie e Dybala e gli emiliani rimangono in 10 nel recupero per il rosso a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 10 gennaio 2021) Nel posticipo diA, la Juve soffre ma batte 3-1 ile torna al. Nel primo tempo si fanno male McKennie e Dybala e gli emiliani rimangono in 10 nel recupero per il rosso a ...

SkySport : JUVENTUS-SASSUOLO 3-1 Risultato finale ? ? #Danilo (51’) ? #Defrel (59') ? #Ramsey (82') ? #Ronaldo (90+2') ? ??… - SkySport : Juve in ansia per le condizioni di Dybala - tuttosport : #Juve, in campo c'è papà #Ronaldo!?? - tuttoatalanta : Serie A, la classifica aggiornata: la Juventus al quarto posto supera l'Atalanta - Salvato95551627 : RT @apetrazzuolo: SERIE A - Juventus-Sassuolo 3-1, i bianconeri tornano al 4° posto -