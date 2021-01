**Recovery: Salvini, 'domani voteremo contro regolamento Ue'** (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "domani c'è un voto" in Europa "sul regolamento su come utilizzare" i fondi europei, "questo regolamento non mi piace e voteremo contro" perchè con questo "regolamento rientra l'austerità che tutti abbiamo condannato". Lo dice Matteo Salvini a In Mezz'ora in Più. "Ti dicono: ti presto questi soldi a patto che torni a rispettare il rapporto del 3% deficit/Pil sennà ti taglio le pensioni e alzo le tasse". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "c'è un voto" in Europa "sulsu come utilizzare" i fondi europei, "questonon mi piace e" perchè con questo "rientra l'austerità che tutti abbiamo condannato". Lo dice Matteoa In Mezz'ora in Più. "Ti dicono: ti presto questi soldi a patto che torni a rispettare il rapporto del 3% deficit/Pil sennà ti taglio le pensioni e alzo le tasse".

