Rally Ypres 2021: il Belgio rimpiazza il Regno Unito in calendario (Di domenica 10 gennaio 2021) Il calendario della stagione WRC 2021 viene modificato! Il Rally Ypres 2021 verrà disputato ad agosto, sostituendo il Rally dell'Irlanda del Nord. Il Rally belga l'anno scorso fu l'ultima tappa a dare forfait ad ottobre inoltrato, per colpa dell'aumento dei casi di COVID-19 nella regione delle Fiandre. Rally Ypres 2021, l'Irlanda del Nord fa un passo indietro Il Rally dell'Irlanda del Nord è entrato in calendario dopo il forfait del Rally del Galles con qualche difficoltà. I problemi principali erano legati al budget da investire per l'organizzazione dell'evento, ma, non senza problemi, i promotori erano riusciti a convincere il Tourism Northern Ireland a ...

