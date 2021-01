Pierpaolo Pratelli | La mamma | scrive un messaggio ad Elisabetta Gregoraci | e la Salemi?

Leggi su curiosauro

(Di domenica 10 gennaio 2021) In queste ultime ore, sul web, i fan di, si stanno scatenando a causa di uno screen in cui si leggono i messaggi intercorsi ,tra ladell’inquilino della casa e. La signora Margherita ha contattatoper farle i complimenti e per invitarla a Maratea. Naturalmente i fan di L'articolo Curiosauro.