Orrore su Elisabetta Gregoraci | “Vola basso perchè quando muori vieni con me nella tomba”

Elisabetta Gregoraci dice la dua su Pierpaolo Pretelli Per chi segue la quinta edizione del Grande Fratello Vip sa perfettamente che Elisabetta Gregoraci non è una concorrente da oltre un mese. Nonostante l'abbandono del reality show di Canale 5, la soubrette calabrese, al momento a Dubai col figlio Nathan Falco e Flavio Briatore, continua a far parlare di sé. E mentre la 40enne si gode una vacanza nelle calde terre degli Emirati Arabi, ferendosi alla mano per uno scatto, nel frattempo il suo ex amico speciale Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si scatenano sotto le lenzuola. I fan dei Gregorelli, che per settimane hanno sostenuto la 'coppia', ora accusano l'ex Velino di Striscia la Notizia di aver "sporcato" la loro storia davanti alle telecamere presenti nella casa più spiata d'Italia. Un hater

