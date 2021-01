Il Napoli passa a Udine al 90? Vincono Verona e Lazio

(Di domenica 10 gennaio 2021) Ilfesteggia con Bakayoko che segna il gol vittoria aal 90'. In scia europea ilche batte 2-1 il Crotone mentre laa Parma 2-0 e rovina la prima di D'Aversa. Bakayoko al 90' regala 3 punti alal termine di un pomeriggio di grande sofferenza. Buona partenza azzurra con il vantaggio di Insigne (rigore), poi l'se ha tenuto il confronto, facendosi sentire con ripartenze puntuali. Il pari di Lasagna arriva grazie a un clamoroso errore di Rrahmani. Proprio allo scadere Bakayoko di testa segna il gol vittoria: finisce 1-2.Iltorna al successo in casa e piega 2-1 il Crotone. Gli scaligeri sembrano mettere in ghiaccio la sfida già nel primo tempo: al 16` Kalinic sblocca il risultato (oltre che se stesso) con ...

Meret 6,5 - Non s'intende probabilmente con Rrahmani che si aspettava un'uscita o un posizionamento più vicino, non mostra reattività nell'andare a contrasto, ma è ...Tiemoue Bakayoko salva il Napoli, ma probabilmente per una settimana non farà altro che nascondere alcuni dei problemi di questa squadra che fatica a convincere. A Udine arriva una vittoria insperata ...