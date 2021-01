Governo: Conte domani in videoconferenza a 'One planet summit for biodiversity' (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma 10 gen (Adnkronos) - Di seguito gli appuntamenti del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di domani lunedì 11 gennaio 2021. Ore 14:30 - Intervento in videoconferenza all'evento "One planet summit for biodiversity". Lo rende noto palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma 10 gen (Adnkronos) - Di seguito gli appuntamenti del Presidente del Consiglio, Giuseppe, dilunedì 11 gennaio 2021. Ore 14:30 - Intervento inall'evento "Onefor". Lo rende noto palazzo Chigi.

