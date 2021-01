Folla di fan per l’attore, Can Yaman a Roma viene multato (Di domenica 10 gennaio 2021) l’attore invece di affacciarsi dal balcone, è uscito dall’hotel ed è stato attorniato dai fan Can Yaman si trova in Italia, precisamente a Roma, per girare uno spot con Claudia Gerini, diretto dal regista Ferzan Ozpetek. Dopo il successo di Day dreamer – le ali del sogno, Can Yaman è molto amato nel nostro Paese. Da qui è normale che susciti l’interesse dei fan. Ma la sua fama gli è costata una multa salata per aver violato le norme anti-Covid. In pratica l’attore alloggiava presso l’hotel Eden, in via Veneto, qui è successo che invece di affacciarsi dal balcone per salutare i fan, è uscito dal portone ed è stato circondato dai fan, creando un assembramento. Quindi il 32enne è stato multato. E dopo lo spot con Claudia Gerini, Can dovrà vestire i panni di Sandokan per il remake, insieme ... Leggi su 361magazine (Di domenica 10 gennaio 2021)invece di affacciarsi dal balcone, è uscito dall’hotel ed è stato attorniato dai fan Cansi trova in Italia, precisamente a, per girare uno spot con Claudia Gerini, diretto dal regista Ferzan Ozpetek. Dopo il successo di Day dreamer – le ali del sogno, Canè molto amato nel nostro Paese. Da qui è normale che susciti l’interesse dei fan. Ma la sua fama gli è costata una multa salata per aver violato le norme anti-Covid. In praticaalloggiava presso l’hotel Eden, in via Veneto, qui è successo che invece di affacciarsi dal balcone per salutare i fan, è uscito dal portone ed è stato circondato dai fan, creando un assembramento. Quindi il 32enne è stato. E dopo lo spot con Claudia Gerini, Can dovrà vestire i panni di Sandokan per il remake, insieme ...

