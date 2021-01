Favola della domenica – I due amici

Leggi su romadailynews

(Di domenica 10 gennaio 2021) C’erano una volta due bambini, Rosalba e Daniele che erano molto. Un giorno decisero di travestirsi da mago e da fata. Si truccarono con molta cura e si diedero la mano per fare un girotondo. “Hai portato la bacchetta magica?” chiese Daniele fermandosi di colpo. “Sì, eccola”. “Usiamola”. I bambini la agitarono convulsamente e, in un batter d’occhio, furono trasportati nello spazio. Si trovarono in un bosco fresco e fragrante di profumi. “Questo posto è bellissimo, ma è deserto” disse Rosalba. Daniele sfoderò la sua bacchetta dicendo: “Popolo dei boschi e delle radure, apparite!” Di colpo, vennero alla vista moltitudini di insetti che riempirono l’aria: libellule, coccinelle, farfalle e altro ancora. Dal terreno, uscirono talpe, lepri e lumache. “Questo bosco è incantato”. Rosalba non finì la frase che apparvero per magia folletti, elfi, fate e salamandre. Come se ...