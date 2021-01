Atp Antalya 2021: Fognini sconfitto da Chardy dopo una maratona e tre tie-break (Di domenica 10 gennaio 2021) Niente da fare per Fabio Fognini. Il taggiasco si arrende a Jeremy Chardy nel match valevole per gli ottavi di finale del torneo Atp 250 di Antalya 2021. Il francese ha la meglio in tre set con il punteggio di 7-6(4) 6-7(1) 7-6(5) dopo una battaglia di quasi tre ore. IL TABELLONE DEL TORNEO IL MONTEPREMI DEL TORNEO LA CRONACA – Inizio complicato per Fognini, che subisce il break nel secondo gioco e va subito sotto 3-0. Fabio la riprende nel settimo gioco, effettuando il controbreak e cominciando a impegnare Chardy sul suo servizio. Si arriva fino a un tiebreak molto equilibrato, dove il francese ha la meglio al terzo set point del parziale. Nel secondo set inizia meglio Fognini, che ... Leggi su sportface (Di domenica 10 gennaio 2021) Niente da fare per Fabio. Il taggiasco si arrende a Jeremynel match valevole per gli ottavi di finale del torneo Atp 250 di. Il francese ha la meglio in tre set con il punteggio di 7-6(4) 6-7(1) 7-6(5)una battaglia di quasi tre ore. IL TABELLONE DEL TORNEO IL MONTEPREMI DEL TORNEO LA CRONACA – Inizio complicato per, che subisce ilnel secondo gioco e va subito sotto 3-0. Fabio la riprende nel settimo gioco, effettuando il controe cominciando a impegnaresul suo servizio. Si arriva fino a un tiemolto equilibrato, dove il francese ha la meglio al terzo set point del parziale. Nel secondo set inizia meglio, che ...

