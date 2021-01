Arriva lo stop ai vaccini: ecco cosa sta succedendo (Di domenica 10 gennaio 2021) Si interrompe oggi, 10 gennaio, la campagna di vaccinazione contro il Covid in Campania. Motivo? Sono state esaurite tutte le dosi del vaccino Biontech-Pfizer inviate dalla struttura commissariale messa in piedi dal governo per distribuire il vaccino. Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, spiega: "Ancora nella giornata di ieri la Campania ha raggiunto, con il 90%, la percentuale più alta d'Italia nella somministrazione dei vaccini. Oggi in tutte le aziende sanitarie si esauriscono le dosi consegnate alla nostra regione. Questa sera le aziende si fermano per mancanza di vaccini. È questo l'esito di una distribuzione fatta in modo sperequato nei giorni scorsi". In effetti secondo i dati forniti dal ministero della Salute, la Campania è in testa con l'89,5%, pari a 60.001 dosi inoculate. È rimasta ovviamente stoccata al freddo una ... Leggi su howtodofor (Di domenica 10 gennaio 2021) Si interrompe oggi, 10 gennaio, la campagna di vaccinazione contro il Covid in Campania. Motivo? Sono state esaurite tutte le dosi del vaccino Biontech-Pfizer inviate dalla struttura commissariale messa in piedi dal governo per distribuire il vaccino. Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, spiega: "Ancora nella giornata di ieri la Campania ha raggiunto, con il 90%, la percentuale più alta d'Italia nella somministrazione dei. Oggi in tutte le aziende sanitarie si esauriscono le dosi consegnate alla nostra regione. Questa sera le aziende si fermano per mancanza di. È questo l'esito di una distribuzione fatta in modo sperequato nei giorni scorsi". In effetti secondo i dati forniti dal ministero della Salute, la Campania è in testa con l'89,5%, pari a 60.001 dosi inoculate. È rimasta ovviamente stoccata al freddo una ...

