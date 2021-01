Zona arancione e saldi, ecco i negozi aperti oggi (Di sabato 9 gennaio 2021) . Proseguono le misure anti Covid-19 e se il weekend sarà arancione per tutti, da domenica 10 gennaio l’Italia torna a dividersi per fasce di colore. Cinque regioni saranno in Zona arancione e lì resteranno anche dopo il weekend, le altre rimangono in Zona gialla. Nessuno, fino al 15 gennaio, sarà in Zona rossa. Secondo la nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute Speranza, da domenica 10 gennaio passano in Zona arancione Lombardia, Veneto, Emilia–Romagna, Calabria e Sicilia. L’ordinanza varrà fino a venerdì 15 gennaio, data in cui scadrà il Dpcm. Vediamo quali sono le regole, i divieti, quali negozi saranno aperti e quali invece rimarranno chiusi. Varranno per tutta Italia domani e dopodomani (8 e 9 gennaio), solo per le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 gennaio 2021) . Proseguono le misure anti Covid-19 e se il weekend saràper tutti, da domenica 10 gennaio l’Italia torna a dividersi per fasce di colore. Cinque regioni saranno ine lì resteranno anche dopo il weekend, le altre rimangono ingialla. Nessuno, fino al 15 gennaio, sarà inrossa. Secondo la nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute Speranza, da domenica 10 gennaio passano inLombardia, Veneto, Emilia–Romagna, Calabria e Sicilia. L’ordinanza varrà fino a venerdì 15 gennaio, data in cui scadrà il Dpcm. Vediamo quali sono le regole, i divieti, qualisarannoe quali invece rimarranno chiusi. Varranno per tutta Italia domani e dopodomani (8 e 9 gennaio), solo per le ...

