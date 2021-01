Ultime Notizie Roma del 09-01-2021 ore 13:10 (Di sabato 9 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Ben ritrovati all’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio oltre mezzo milione di italiani vaccinati finora contro il covid lo riportano dati del governo l’istituto superiore di sanità segnala un incremento della velocità di crescita dei contagi auspica misure più stringenti le reti risale sopra uno il tasso di positività il 12 e 5% in calo 620 decessi nelle Ultime 24 ore da domani zona arancione Calabria emilia-Romagna Lombardia Sicilia e Veneto Poi dal 16 gennaio la stretta del nuovo dpcm col divieto di spostamento anche tra regioni Gialle il governo inizierò a lavorare sulla piazza da lunedì ma alcuni punti sono già definiti e il ministro speranza li illustrerà alla camera il 13 gennaio record di contatti giornalieri negli Stati Uniti duecentoCamila il Brasile supera quota 8 milioni ... Leggi su romadailynews (Di sabato 9 gennaio 2021)dailynews radiogiornale informazione Ben ritrovati all’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio oltre mezzo milione di italiani vaccinati finora contro il covid lo riportano dati del governo l’istituto superiore di sanità segnala un incremento della velocità di crescita dei contagi auspica misure più stringenti le reti risale sopra uno il tasso di positività il 12 e 5% in calo 620 decessi nelle24 ore da domani zona arancione Calabria emilia-gna Lombardia Sicilia e Veneto Poi dal 16 gennaio la stretta del nuovo dpcm col divieto di spostamento anche tra regioni Gialle il governo inizierò a lavorare sulla piazza da lunedì ma alcuni punti sono già definiti e il ministro speranza li illustrerà alla camera il 13 gennaio record di contatti giornalieri negli Stati Uniti duecentoCamila il Brasile supera quota 8 milioni ...

Mamma li turchi. E' proprio il caso di dirlo. Almeno a guardare la folla di persone che ieri hanno invaso il centro di Roma per salutare il bellissimo attore turco Can Yaman, nella ...

Il rebus rifiuti del petrolio lucano

Ancora rifiuti pericolosi dal Centro olio di Viggiano: dove «sistemarli»? Tocca alla Regione l’ultima parola. Questa è, in buona sostanza, la risposta del ministero dell’Ambiente alla «proposta» dell’ ...

